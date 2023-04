Il Sestri Levante torna al Sivori per sfidare lo Stresa

Non sarà la grande festa in programma il 7 maggio in concomitanza con l'ultima di campionato, ma domenica alle 15 al Sivori il Sestri Levante verrà salutato per la prima volta dai propri tifosi nel suo stadio dopo la promozione in Serie C. Saranno in tanti ad applaudire la squadra di Barilari, già travolta dall'entusiasmo dopo la vittoria sul Gozzano al ritorno in città, nel match contro lo Stresa che ovviamente non ha più nessuna importanza a livello di classifica.

I rossoblu sono primi e lo resteranno fino in fondo al torneo, ma il tam tam tra i tifosi è già partito per riempire il Sivori. La squadra giocherà al massimo delle possibilità per onorare un torneo che ha dominato in lungo e in largo, nessun calo di tensione proprio come successo martedì scorso nel recupero del secondo tempo con il Ligorna quando i corsari hanno pareggiato l'1-0 della prima frazione giocata a marzo con quarantacinque minuti a tutto ritmo e il gol di Forte a rimettere la gara in parità.

Appuntamento fissato quindi per domani e poi per il 7 maggio con i preparativi della festa promozione che sono già partiti e coinvolgeranno non solo la prima squadra ma anche il settore giovanile.