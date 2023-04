Sestri Levante, è sempre festa: vittoria anche con lo Stresa

Il Sestri Levante ha cannibalizzato il campionato e continua a farlo anche una volta raggiunto l'obiettivo. Niente sconti, a nessuno, nonostante la promozione in Serie C sia diventata realtà domenica scorsa. Così dopo il pari nel recupero del secondo tempo con il Ligorna di martedì scorso, i corsari oggi non si tirano indietro e battono anche lo Stresa 1-0 mettendo in fila l'ennesimo risultato positivo.

Ad aggiornare il libro dei record è il solito Marquez che segna dal dischetto al 55', basta questo alla squadra di Barilari per infilare il quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato con 13 vittorie e due soli pareggi. In totale sono già 88 i punti nel girone A di Serie D e con un Sivori, anche oggi straordinario, sempre più fortino: sette le vitorie consecutive, quattordici nelle ultime quindici.

Tutto mentre continua l'organizzazione della festa del 7 maggio quando in campo verrà consegnata la coppa come campioni del girone A di Serie D e tutta Sestri Levante sarà rossoblu con la sfilata della squadra e anche del settore giovanile, vero e proprio fiore all'occhiello del club di Risaliti.