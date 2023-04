Sestri Levante, Barilari: "Proviamo a fare il record di punti"

Vittoria interna per il Sestri Levante che batte lo Stresa 1-0 grazie al gol su rigore di Marquez nella ripresa. Il clima di festa al Sivori non ha deconcentrato la squadra di Barilari che nonostante la promozione in Serie C già acquisita ha portato a casa i tre punti salendo così a 88 nel girone A di Serie D. Il Sestri è campione e anche gli avversari oggi hanno voluto fare i complimenti ai rossoblu accompagnandoli all'entrata con una passerella d'onore.

Al termine della gara ha parlato ai canali social del club del presidente Risaliti, il tecnico del Sestri Barilari: "E' stata una gara complicata, non eravamo brillanti sotto l'aspetto mentale e anche sotto quello fisico. Eravamo stanchi e lo sapevamo, di certo non siamo stati belli ma faccio mio il complimento espresso in settimana da Roselli - l'alenatore del Ligorna -, anche oggi abbiamo giocato come fosse una finale di Champions League. Io vorrei provare a fare il recordo dei punti, i ragazzi anche, ma non è facile soprattutto guardando alla partita di oggi. Ragioniamo gara per gara, vincerle tutte e tre non sarà per niente facile, ma non abbiamo niente da perdere. Il pubblico è stato ancora una volta grandissimo, come sempre, non c'è mai stato un mormorio anche se non siamo stati brillanti, nessuno ha mai detto nulla a questi ragazzi".