Il Sestri Levante trasloca a Vercelli

Il Sestri Levante giocherà a Vercelli le prossime sfide casalinghe del campionato di Serie C. Lo ha ufficializzato oggi la Lega Pro che ha comunicato che le partite contro la Fermana di domenica alle 18,30 e contro il Rimini del 16 novembre alle 18, recupero della gara rinviata per l'allerta meteo, verranno disputate allo stadio "Silvio Piola".

Il Sestri Levante giocherà a Vercelli

E' così finita la lunga settimana dei dirigenti corsari che dopo la decisione da parte di Carrara di non ospitare più le partite dei liguri, come da accordi presi a inizio stagione, hanno cercato una nuova casa. Il Sivori, stadio di Sestri Levante, è ancora ben lontano da essere disponibile, i lavori necessari per adeguarsi alle regole della Lega Pro non sono nemmeno ancora iniziati, e così si è cercato un accordo con Pontedera. Il club di casa, il Comune e ovviamente i rossoblu avevano trovato la quadra ma dalla Prefettura di Pisa non è mai arrivato l'ok.

Così si è voltato lo sguardo verso il Silvio Piola di Vercelli che ha tutte le caratteristiche richieste dalla Lega Pro. Sarà quindi questo l'impianto delle prossime gare interne del Sestri a cominciare da quella delicatissima con la Fermana ultima in classifica, un vero e proprio scontro salvezza. Non una bella notizia per tifosi corsari costretti a viaggiare per 370 chilometri tra andata e ritorno per ogni partita contro i 140 di Carrara.