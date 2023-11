Sestri Levante, lavori al Sivori in partenza: quanto dureranno

Ci sarà ancora da aspettare, e non poco, ma finalmente stanno per partire i lavori allo stadio Sivori. La "casa" del Sestri Levante deve subire un restyling per adeguarsi alle regole della Lega Pro, per questo la squadra di Barilari ha sempre giocato lontane le sue gare interne, a Carrara prima e a Vercelli poi.

I lavori allo stadio Sivori stanno per iniziare

A testimoniare l'inizio dei lavori è il Comune di Sestri Levante sui propri social: "Nella mattinata di oggi, venerdì 17 novembre, si è svolto un incontro con successivo sopralluogo presso lo stadio comunale Giuseppe Sivori tra amministrazione ed impresa incaricata alla realizzazione degli interventi di adeguamento strutturali ai criteri della Lega Pro.

All’incontro erano presenti il sindaco Francesco Solinas, i tecnici comunali e i rappresentanti del Consorzio appaltatore.

La consegna dei lavori è stata programmata per il prossimo 27 novembre, termine minimo possibile richiesto dall'appaltatore, mentre con separati procedimenti, sono già state affidate altre forniture e realizzazioni tra cui quella delle torri faro e dei relativi impianti accessori, l’acquisto dei seggiolini per le tribune ed i banchi stampa, il gruppo elettrogeno e la cabina di consegna e trasformazione della media tensione. La durata dei lavori stimata è di 130 giorni.". Il Sestri Levante quindi non tornerà a giocare in casa prima dei prossimi tre mesi.