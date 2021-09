Sestri Levante, ritorno al Sivori nella sfida dei centenari con il Casale

Tutto pronto per il ritorno allo stadio Sivori di Sestri Levante per i rossoblu che affronteranno nella seconda giornata di Serie D il Casale.

La storia scende in campo al Sivori domenica 25 settembre alle ore 15 per Sestri Levante-Casale nel giorno in cui i tifosi riabbracciano la propria squadra del cuore. L’impianto ovviamente sarà a capienza ridotta come da disposizioni anti contagio e per entrare sarà necessario il green pass. Insomma non sarà la normalità, ma un passo importante per la squadra rossoblu che tra l’altro ha vissuto una settimana intensa.

Sfida storica tra Sestri Levante e Casale

La squadra di Sestri infatti ha perso alla prima giornata di campionato conto il Pont Donnaz 1-0 ma poi si è rialzata subito con la vittoria in Coppa Italia contro la Lavagnese di mercoledì sera. Il prossimo avversario sarà il Casale in una sfida che ha il sapore della storia. Si affrontano infatti i liguri nati nel 1919 e i piemontesi che invece hanno alla voce data di nascita il 1909, anche se l’attuale società è in realtà nata nel 2013 ma è di fatto l’erede della tradizione sportiva della squadra che è riuscita anche a vincere lo Scudetto del 1914.

La sfida tra cetenerie sarà una delle più interessanti del programma della seconda giornata di Serie D. Per il Sestri Levante ci potrebbe essere un piccolo vantaggio da sfruttare domani pomeriggio, gli ospiti in settimana hanno giocato in Coppa Italia contro il Pont Donnaz sfida che si è protratta fino ai calci di rigore e poi è stata persa dai prossimi avversari dei liguri. Insomma i piemontesi potrebbero accusare un po' di stanchezza.