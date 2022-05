Sestri Levante-Serie D, il binomio continua: in Liguria nessuno come i corsari

Il Sestri Levante ha concluso ieri con il 2-2 contro il Vado l'ennesima stagione in Serie D. I corsari hanno chiuso la propria ottima annata con 52 punti, nella parte sinistra della classifica e con un girone di ritorno da incorniciare, tanto da avere anche accarezzato il sogno playoff. Trascinati da un Mesina da applausi, 17 gol per lui al primo campionato in rossoblu, i ragazzi di Fossati si sono meritati una salvezza tranquilla grazie soprattutto all'arrivo del tecnico. Dopo un inizio balbettante infatti, la guida è passata al nuovo mister che ha subito messo il turbo lasciandosi alle spalle la zona retrocessione.

Il legame tra il Sestri Levante e la Serie D continua. La formazione del levante ligure l'anno prossimo giocherà per la qurantaduesima volta nel quarto campionato nazionale, un record assoluto in Liguria, nessuno può contare così tante partecipazioni nel torneo. Il record però non è solo regionale, i rossoblu infatti sono nella top ten per numeri di campionati di questo livello giocati in tutta Italia.

La stagione finisce quindi con il sorriso e la voglia di confermarsi l'anno prossimo, sperando che la sfortuna abbandoni i corsari, colpiti durante tutto l'anno da tanti infortuni.