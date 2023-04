Sestri Levante già domani in Serie C: le combinazioni

Sale l'attesa a Sestri Levante per l'appuntamento con la storia. I corsari sono primi in classifica nel girone A di Serie D con 81 punti, record storico, dodici i punti di vantaggio sulla Sanremese e già domani potrebbero essere matematicamente promossi in Serie C.

I rossoblu di Barilari, dominatori del campionato e reduci da dieci successi di fila, sfidano il Gozzano in trasferta alle 15 nel turno anticipato per la Pasqua. In contemporanea la Sanremse affronta il Vado terzo della classe, sconfitto domenica scorsa proprio dal Sestri, un ko che ha messo fine ad una serie positiva di 9 successi consecutivi. La seconda in classifica per tenere viva la fiamma della speranza per una rimonta quasi impossibile sono obbligati a vincere.

E se non lo facessero? In caso di pareggio tra Vado e Sanremese e vittoria del Sestri Levante, i corsari sarebbero matematicamente promossi, se invece la seconda della classe dovesse perdere basterebbe un pareggio alla squadra di Barilari per festeggiare il traguardo. E'solo il primo match ball per i rossoblu che torneranno in campo l'11 aprile per recuperare il secondo tempo della sfida con il Ligorna e poi domenica 16 aprile con lo Stresa in casa. Il conto alla rovescia è partito, la festa sta per scattare.