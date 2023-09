Il Sestri Levante cresce, ma il gol è un problema

Tre punti in quattro partite e terzultimo posto per il Sestri Levante che ha iniziato così la sua avventura da nepromosso in Serie C. Non una partenza lanciata ma l'inizio è stato complicato da un calendario in cui due sconfitte sono arrivate con il Pescara primo della classe e la Lucchese quarta, il terzo ko è quello della prima giornata con il Pontedera che in questa categoria gioca ormai da anni, mentre i tre punti sono stati ottenuti nella gara più importante dell'anno: il derby con l'Entella.

L'inizio del Sestri Levante in Serie C, è caccia ai gol

Rispetto alla prima uscita il Sestri è cresciuto sotto il piano del gioco, si è confrontato alla pari con tutte e spera che nelle prossime gare possano arrivare altri punti, anche se il calendario non darà una mano visto che le prossime tre giornate saranno contro Torres, terza in classifica, Spal e Perugia, due delle candidate alla promozione in B. Le avversarie sono di altissimo livello e per cercare di muove la graduatoria ci sarà bisogno di un netto miglioramento in zona gol.

L'attacco è infatti il reparto più in difficoltà con sole due reti segnate (peggio hanno fatto solamente Entella e Fermana) entrambe da calcio piazzato con la deviazione sotto porta su azione da calcio d'angolo con i chiavaresi di Pane e il rigore di Candiano ieri. E' caccia al gol quindi e la sfortuna non aiuta visto che uno degli attaccanti, D'Antoni ,si è seriamente infortunato e starà fuori a lungo. Il compito di segnare ricadrà su Busatto, scelto spesso titolare ma ancora a secco, a Toci, a Forte che ieri ci è andato vicinissimo e poi a Gala e Cericola. Da sottolineare c'è anche il fatto che stiamo parlando di ragazzi molto giovani, Gala ha appena diciannove anni, Toci ne ha 20 e Busatto 21, per fare degli esempi; tutti con qualche partita per fare esperienza potrebbero sbloccarsi e rendere il Sestri ancora più forte.