Serie D, il Sestri Levante è in semifinale Scudetto

Bastava un pareggio, ma il Sestri Levante non è squadra che si accontenta e così batte 3-1 il Legnago al Sivori e vola in semifinale Scudetto di Serie D. I rossoblu si prendono i tre punti in rimonta e volano a sei in classifica, sopra al Lumezzane a 3 e all'avversario di oggi che invece esce di scena dopo aver perso entrambe le partite.

Sestri Levante-Legnago 3-1 vale la semifinale Scudetto in Serie D

Gli ospiti partono meglio e al 36' trovano la rete del vantaggio su rigore trasformato da Sbampato. Il Sestri però ci mette poco a rialzarsi e trovare il punto del pareggio con Parlanti che poco prima della duplice fischio infila il pallone in rete.

La ripresa parte quindi dall' 1-1, l'equilibrio dura fino al 28' quando capitan Pane, difensore già in doppia cifra di reti in questa stagione, segna l'ennesimo gol della sua fantastica annata e porta avanti i suoi. A chiudere i conti è ancora Parlanti con il gol due minuti più tardi che mette in ghiaccio vittoria e qualificazione.

Ora la squadra di Barilari affronterà in un doppio confronto il Pineto oppure il Sorrento, lo deciderà il sorteggio. Non ci sono dubbi invece sulle date, la prima sfida si giocherà domenica 28 maggio, la seconda il 4 giugno.