Il Sestri Levante vince lo Scudetto di Serie D

Il Sestri Levante batte il Sorrento è vince lo Scudetto di Serie D. La squadra di Barilari mette il punto esclamativo su una stagione da favola che l'ha vista dominare il girone A e conquistare la promozione in Serie C. I corsari hanno poi passato il girone della prima fase Scudetto battendo sia il Lumezzane che il Legnago approdando alla semifinale in cui hanno eliminato il Pineto e infine oggi si sono imposti nella finale per 3-1.

La cavalcata dei corsari si conclude così con la sfida che vede i liguri subito avanti con il solito Pane, capitano e difensore che al 3' segna l'ennesimo gol stagionale e porta avanti i suoi. Il pareggio arriva al 45' con Gaetani, ma il Sorrento non ha ancora fatto i conto con il bomber Marquez. È lui a far pendere la bilancia verso il Sestri Levante con due reti tra il 49' e il 55', due colpi da ko che regalano il titolo italiano di Serie D ai rossoblu.

Dopo una stagione fantastica è già tempo di pensare al futuro, alla prossima Serie C in cui si ripartirà dalle conferme di Candiano e Raggio Garibaldi a centrocampo e da Oliana e Pane in difesa.