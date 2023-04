Sestri Levante per lo Scudetto di Serie D: le date delle sfide per il Tricolore

Sestri Levante scalda i motori per la festa del 7 maggio, ultima giornata del girone A di Serie D in cui i corsari verranno incoronati campioni. Il primo posto, in cassaforte ormai da qualche tempo, garantisce il passaggio in Serie C, un traguardo straordinario per la società del presidente Risaliti che però non adrà subito in vacanza dopo l'ultima partita.

I ragazzi di Barilari infatti si giocheranno lo Scudetto di Serie D nel torneo oraganizzato dalla LND che vedrà al via tutte le prime classificate nei gironi. Il 14 maggio inizierà la corsa dei liguri che verranno inseriti in un girone da tre con gare "secche" con le altre due partite in programma il 17 e i 21 del mese. A passare il turno sarà solo la prima di ogni girone a cui si aggiungerà la migliore seconda dei tre raggruppamenti per chiudere il tabellone delle semfinali in programma il 28 maggio l'andata e il 4 giugno il ritorno. Il 10 giugno chisura con la finalissima in gara unica.

Prima di pensare alla poule Scudetto il Sestri dovrà giocare altre gare di campionato con possibilità di arrivare la record di punti. Al momento sono 88 quelli dei liguri che nelle ultime tre sfide affronterà Fezzanese, Bra e Borgosesia.