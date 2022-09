Sestri Levante ko con la Sanremese, Barilari: "Sono deluso e arrabbiato"

Parte con una sconfitta 2-1 in casa contro la Sanremese il campionato del Sestri Levante. I corsari vengono sconfitti da una delle candidate alla promozione in Serie C andando sotto 2-0 e poi non riescono a recuperare nonostante un'ottima reazione. Mister Barilari commenta così la sfida sui social della società: "Con queste squadre non puoi partire sotto 2-0 con due inegnuità identiche, per questo sono deluso e arrabbiato. Non siamo riusciti a correggere l'errore nel giro di cinque minuti, La prestazione c'è stata ma non ha portato punti quindi si può solo essere insoddisfatti. Devo fare i complimenti al pubblico, è statao spettacolare".

Il tecnico pensa già al post gara: "Se abniamo perso qualcosa di diverso avremmo dovuto e potuto sicuramete fare, adesso analizzeremo la gara e vedremo cosa correggere per il futuro". Un futuro che non sarà di sicuro semplice, domenica prossima altra big da sfidare, il Legnano: "Sarà di nuovo una gara difficile, il calendario non ci aiuta ma per crescere servono queste partite".