Sestri Levante-Sanremese 2-2: la vittoria rossoblu sfuma all'ultimo minuto

La cura Fossati funziona, il nuovo allenatore del Sestri Levante dopo aver vinto contro il Derthona quarto in classifica, va ad un passo dal successo anche contro la Sanremese terza della classe. La sfida finisce 2-2 con la rete degli ospiti che arriva a pochi minuti dal termine, un punto comunque ottimo per i rossoblu che salgono a quota 19 in classifica e mantengono tre punti di vantaggio sulla zona playout.

Sestri Levante-Sanremese 2-2: la cronaca della gara

Primi minuti subito scoppiettanti con il botta e risposta tra Pane e Larotonda, mentre al 10’ è Gonella che sfiora il vantaggio per i padroni di casa. Al 32’ Salvalaggio salva la porta del Sestri, l’arbitro fischia infatti un rigore per la Sanremese ma il portiere di casa ipnotizza Scalzi. Passano sei minuti e questa volta la massima punizione è per i padroni di casa con Pane che non sbaglia e firma l’1-0.

Nella ripresa dopo altre due buone parate del portiere rossoblu, gli ospiti pareggiano al 51’ con Anastasia che con un tiro sul secondo palo infila l’1-1. La gara sembra svoltare, la Sanremese prende campo ma al 62’ a segnare ancora è il Sestri Levante con Marquez che serve Mesina, il bomber non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. La partita continua con Salvalaggio ancora super in un paio di occasione, ma alla fine anche il portiere deve arrendersi, è il 91’ palo di Ferrari e mischia convulsa da cui esce vincitore Valagussa, è suo il tocco del 2-2 finale.

Sestri Levante-Sanremese 2-2: il tabellino

SESTRI LEVANTE: Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane, Grosso (70’ Gaddini), Fenati, Cirrincione, Bianchi, Mesina (70’ Chella), Gonella (54’ Soumahoro), Marquez (92’ D’Ambrosio). A disposizione: Ventura, Parlanti, Masini, Furno, Costa. Allenatore Fabio Fossati

SANREMESE: Malaguti, Acquistapace, Mikhaylovskiy, Anastasia, Ferrari, Gagliardi, Gemignani, Valagussa, Nouri, Scalzi (65’ Vita), Larotonda (75’ Giacchino). A disposizione: Bohli, Buccino, Bregliano, Piu, Bastita, Pantano. Allenatore Matteo Andreoletti

ARBITRO: Paul Leonard Mihalache di Terni

ASSISTENTI: Simone Iuliano di Siena, Andrea Pacifici di Arezzo

RETI: 39’ Pane (rigore); 51’ Anastasia, 62’ Mesina, 91’ Valagussa