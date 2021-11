Sestri Levante, il recupero contro il Saluzzo è già fondamentale

Il Sestri Levante sfida il Saluzzo nel recupero della gara di settembre che non era stata giocata a causa di un incidente in auto capitato, nella giornata precedente al match, a quattro giocatori degli ospiti. Le due società non avevano avuto dubbi, meglio rinviare la partita che così si giocherà domani, mercoledì 24 novembre, alle 14,30 allo stadio Sivori.

Il recupero di Serie D tra Setri Levante e Saluzzo

Non sarà una gara come le altre però. Sestri Levante-Saluzzo è sfida fondamentale per la zona salvezza nel girone A di Serie D. I liguri sono quattordicesimi con 12 punti grazie al successo nell’ultimo turno 1-0 con l’Imperia, altra partita da brividi. Gli ospiti invece sono penultimi a dieci e anche loro arrivano da un successo, contro il Fossano ultimo in classifica.

I punti di domani quindi varranno doppio con chi vince che può fare un gran balzo in classifica, il Sestri per esempio con il successo arriverebbe quasi nella parte sinistra delle graduatoria. Novanta minuti fondamentali quindi attendono le due squadre, ma la sensazione è che non ci sarà da aspettarsi molto spettacolo. Le due formazioni hanno infatti i peggiori attacchi del torneo, sono sette le reti dei padroni di casa e otto quelle del Saluzzo, il tutto in undici partite. Per fortuna le due compagini hanno due difese solide altrimenti le rispettive classifiche sarebbero decisamente peggiori.