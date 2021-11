Sestri Levante, Saluzzo battuto e la classifica ora sorride

Squadra in casa

Finisce 2-1 per il Sestri Levante lo scontro salvezza giocato oggi nel recupero della Serie D, girone A. I rossoblu si prendono tre punti fondamentali che li fanno salire a quota 15, a più tre sulla zona calda della graduatoria, e lasciando gli avversari penultimi a quota dieci. Un bel salto per la squadra ligure che è alla seconda vittoria in fila e sembra aver messo il turbo.

La cronaca di Sestri Levante-Saluzzo

Non è stato facile, ma alla fine i padroni di casa sono riusciti a vincere. I liguri partono meglio e al 25’ vanno vicino alla rete con Gonella che però colpisce in pieno il palo della porta avversaria. L’appuntamento con il gol però è solo rimandato: al 44’ Pane fa esplodere il Sivori con il colpo di testa vincente sull’angolo battuto da Bonaventura.

Il Saluzzo però non ci sta ed entra in campo nella ripresa con un piglio decisamente diverso. La penultima della classe concretizza il suo nuovo atteggiamento al 57’ con Bedino che scaglia il tiro da fuori, la palla colpisce la traversa e sbatte sul terreno, secondo l’arbitro oltrepassando la linea di porta. E’ 1-1 ma la situazione di parità dura poco, al 67', ancora su azione da calcio d’angolo, il Sestri Levante sorpassa di nuovo, e per l’ultima volta: questa volta è Soplantai a infilare la sfera nella porta avversaria.

Domenica i rossoblu tornano in campo e hanno l’occasione di salire ancora in classifica. Il prossimo avversario è infatti il Bra reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e attualmente sotto ai corsari.