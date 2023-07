Sestri Levante, le date del ritiro

L'avventura in Serie C del neopromosso Sestri Levante sta per avere inizio. Le vacanze sono agli sgoccioli, tra due settimane circa i giocatori si ritroveranno e la società oggi ha annunciato la composizione dello staff che vedrà al comando ancora il tecnico Enrico Barilari, trascinatore della formazione nella lunga cavalcata verso la promozione e lo Scudetto di Serie D. Insieme a lui ci saranno il vice allenatore Rodrigo Boisfer, il preparatore dei portieri Maurizio Rollandi e i preparatori atletici Nicolò Galelli e Francesco Rizzo.

Le date del ritiro del Sestri Levante

Per preparare al meglio la stagione il Sestri Levante si trasferirà a Flavè, in provincia di Trento, da 19 al 29 luglio. Dieci giorni di lavoro in Trentino in cui mettere benzina nel motore per la prossima stagione che partirà ufficialmente il 20 agosto con l'esordio in Coppa Italia e il 27 agosto con la prima giornata di Serie C.

Ancora tutta da scoprire la squadra che si ritroverà in Trentino, già confermati Pane, Oliana, Candiano e Raggio Garibaldi, è vicino alla permanenza il portiere Anacoura, la priorità sul mercato ad oggi è quello di trovare un sostituto di Marquez nell'attacco rossoblu, il giovane D'Antoni è pronto a tornare in Liguria ma potrebbe non bastare per affrontare il campionato di Serie C.