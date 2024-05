Il Sestri Levante riparte dai senatori, doppia importante conferma

Il nuovo Sestri Levante riparte dai suoi senatori, Pane e Raggio Garibaldi restano nella rosa dei corsari anche per il prossimo anno. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossoblu con questa nota ufficiale: "L’Unione Sestri Levante 1919 è lieta di annunciare la riconferma di due senatori. Il nostro club ha raggiunto l’accordo con il capitano Massimiliano Pane e Silvano Raggio Garibaldi (nella foto con il presidente Stefano Risaliti) che indosseranno la casacca rossoblu anche nel prossimo campionato di Serie C.

Per Pane, classe 1992, si tratterà dell'undicesima stagione consecutiva con l'Unione. Dalla stagione 2014-15, Pane incarna lo spirito corsaro più di chiunque altro con oltre 300 partite in rossoblu. In questa stagione ha giocato 28 partite in Serie C realizzando 7 reti

Raggio Garibaldi, leva 1989, da giovanissimo ha esordito in Serie A con il Genoa, per poi indossare le maglie di Pisa, Sorrento, Gubbio, Virtus Entella, Mantova, Lavagnese, Como, Foggia e Seregno. Dal gennaio 2023 al Sestri Levante, Raggio Garibaldi in questa stagione ha disputato 31 gare in Serie C.

L'Unione riparte da loro".