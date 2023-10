Sestri Levante-Rimini, quasi sciolto il nodo stadio

Sestri Levante-Rimini ha trovato la sua "casa", la partita di lunedì sera alle 20,45 si giocherà con ogni probabilità allo stadio dei Marmi di Carrara ma a porte chiuse. Manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare a breve anche per rispettare i tempi delle norme federali che fissano in massimo 24 ore prima del calcio d'inizio la comunicazione dello stadio della partita. Oggi quindi la Prefettura dovrebbe dare l'ok dopo che nei giorni scorsi aveva negato la possibilità ai corsari di giocare nell'impianto per motivi di ordine pubblico.

Sestri Levante-Rimini, trovato lo stadio: si giocherà a porte chiuse

Lo stadio sarà quello di Carrara quindi per Sestri Levante-Rimini ma l'autorizzazione arriverà solo per giocare a porte chiuse, senza tifosi quindi. La società ieri e nei giorni scorsi ha provato a cercare altre soluzioni, come Pontedera e La Spezia, ma in entrambi i casi è stato impossibile lo spostamento del match in altra sede. Per il Picco lo questione è la legata ai lavori di ristrutturazione che non sono ancora terminati anche se le Aquile hanno ricevuto l'ok per tornare a giocare in casa nelle prossime partite.

Il Sestri Levante chiude quindi il caso della sfida con il Rimini, ma la situazione si riproporrà fin dai prossimi impegni casalinghi visto che il Comune di Carrara ha sciolto l'accordo con i corsari che doveva durare almeno fino a fine anno quando dovrebbe essere pronto il nuovo Sivori. I lavori nello stadio di Sestri Levante proseguono con l'obiettivo di terminarli tutti e far tornare nella sua vera casa i corsari a inizio 2024.