Sestri Levante-Rimini è stata rinviata

Serie C

Serie C Girone B

Dopo la lunga legata allo stadio, Sestri Levante-Rimini si scontra con il maltempo e non si giocherà domani alle 20,45 come da programma. La Lega Pro infatti ha recepito le indicazioni del Comune di Carrara, dove doveva disputarsi la gara, che in regime di allerta arancione a causa del maltempo ha deciso il rinvio degli eventi sportivi.

Sestri Levate-Rimini, ufficiale il rinvio

Questa la nota ufficiale della Lega Pro: "La Lega Pro, preso atto dell’Ordinanza n.67/2023 del 29.10.2023 della Sindaca della Città di Carrara con la quale ordina la chiusura degli impianti sportivi comunali a tutela della pubblica incolumità, dispone che la gara Sestri Levante-Rimini, in programma lunedì 30 ottobre 2023 presso lo Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri” di Carrara (MS), venga rinviata a data da destinarsi".

Niente scontro salvezza quindi tra due squadre che sono entrambe a otto punti in terzultima posizione e in piena bagarre playoff.