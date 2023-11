Sestri Levante, il recupero con il Rimini tra Fermana e Gubbio

Sestri Levante-Rimini verrà recuperata giovedì 16 novembre alle 16,15, lo ha annunciato la Lega Pro che ha anche spostato la gara successiva dei corsari contro il Gubbio, in programma sabato 18 e invece slittata a domenica 19 sempre alle 16,15. La partita con i romagnoli era stata rinviata a causa dell'allerta meteo arancione sul territorio di Carrara che aveva convinto gli organi competenti a posticipare la gara nonostante il Rimini fosse già in viaggio alla volta della Toscana.

Sestri Levante-Rimini, la data del recupero

Giovedì 16 novembre si giocherà quindi il delicatissimo match tra il Sestri Levante e il Rimini che sono attualmente al penultimo posto in classifica e lottano per la salvezza. Sarà una settimana molto particolare per i liguri che domenica 12 novembre alle 18,30 se la vedranno in trasferta con la Fermana attualmente ultima della classe. Due scontri diretti in pochi giorni, il campionato del Sestri Levante sta per entrare davvero nel vivo.