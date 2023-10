Sestri Levante-Rimini, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Troise

Quasi risolto il problema stadio, con la sfida di lunedì alle 20,45 che si dovrebbe giocare a Carrara ma a porte chiuse, il Sestri Levante può finalmente pensare allo scontro diretto salvezza contro il Rimini. I romagnoli hanno abbandonato l'ultimo posto in classifica grazie al 2-0 sulla Lucchese dell'ultima giornata in cui i corsari invece hanno perso con la Spal dopo tre risultati utili consecutivi. Vietato sbagliare quindi per entrambe le squadre visto che i liguri sono a quota 8 come i prossimi avversari in piena zona playout.

Sestri Levante-Rimini, le scelte di Barilari

Barilari non potrà contare sullo squalificato Troiano e forse anche del secondo portiere Raspa, del centravanti Busatto e dell'esterno Ghigliotti, tutti fuori dai giochi con la SPAL e in attesa di valutazione per la prossima gara. A centrocampo dovrebbe tornare Raggio Garibaldi con Sandri a prendere il posto di Troiano. Soliti ballottaggi in attacco Forte unico sicuro del posto, al suo fianco è sfida Toci-Margiotta mentre a supporto potrebbe essere confermato Candiano, diffidato, con Gala pronto a partire dalla panchina.

Sestri Levante-Rimini, le scelte di Troise

Troise dovrebbe cambiare poco rispetto alla sfida contro la Lucchese, recuperato Cernigoi, sono due gli indisponibili in vista della sfida di Carrara Delcarro e Marchesi. Conferma per il 4-3-3 con Morra centravanti dopo il gol del 2-0 con la Lucchese, ai suo fianchi Capanni e Lamesta. In mediana il motore è Langella, equilibratore e non solo della squadra.

Sestri Levante-Rimini, probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Sandri, Raggio Garibaldi, Parlanti; Candiano; Forte, Toci

Rimini (4-3-3) Colombi, Lepri, Pietrangeli, Gigli, Tofanari; Magelaitis, Langella, Lombardi; Lamesta, Morra, Capanni

Sestri Levante-Rimini in diretta tv e streaming

La sfida tra Sestri Levante e Rimini di lunedì sera alle 20,45 sarà trasmessa in diretta da Sky al canale 255 della piattaforma satellitare, mentre per lo streaming sarà attivo il servizio Now TV.