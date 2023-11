Sestri Levante in emergenza per la sfida al Rimini

Battuta la Fermana, i giorni di fuoco del Sestri Levante continuano. Giovedì è in programma alle 18, sempre a Vercelli, il secondo scontro diretto di fila in ottica salvezza. I corsari se la vedranno con il Rimini, impegnato ieri a Pescara e uscito dall'Adriatico con un ottimo punto che prolunga a quattro la striscia positiva dei romagnoli, due vittorie e due pareggi. Le formazioni sono ora appaiate a quota 12 punti, non ci sono molti calcoli da fare, chi vince esce dalla zona playout, chi perde resta in piena zona rossa.

Sestri Levante, le ultime notizie sugli infortuni in vista del Rimini

Il successo con la Fermana, netto e meritato, ha portato tante buone notizie a Barilari, l'ottimo stato di forma di Forte a segno due volte, la prima rete di Margiotta nel Sestri Levante e una rosa che si fa via via più lunga ed affidabile in mediana con Andreis e Sandri che possono ruotare insieme ai vari Raggio Garibaldi, Troiano, Parlanti e all'occorrenza Candiano.

Purtroppo però sono arrivate anche brutte novità in materia di infortuni. I liguri rischiano infatti di scendere in campo senza i tre centrali di difesa migliori e affidabili. capitan Pane, ai box per un problema muscolare, potrebbe stringere i denti e sono da valutare le condizioni di Oliana, uscito anzitempo con la Fermana, e Regini, che nell'ultima sfida non era proprio a disposizione. Tre stop pesanti, tre giocatori al momento tutti molti a rischio con poche contromisure da prendere. Le strade sono due o giocare con Nenci e Grosso, quarant'anni in due, oppure arretrare Raggio Garibaldi che con la sua esperienza potrebbe guidare un reparto che sugli esterni vedrà titolari Podda e Furno, 20 anni a testa.