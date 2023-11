Sestri Levante-Rimini, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Troise

Secondo scontro diretto salvezza di fila per il Sestri Levante che dopo la vittoria con la Fermana affronta il Rimini a Vercelli alle 18 di giovedì. E' il recupero della gara rinviata per il maltempo, un match fondamentale per entrambe le squadre che sono a quota 12 in classifica e non hanno molti calcoli da fare, chi vince esce dalla zona playout e vola in classifica. Entrambe si presentano bene all'appuntamento, per i corsari sono due i risultati utili di fila, quattro invece per i romagnoli.

Sestri Levante-Rimini, le scelte di Barilari

Barilari deve fare i salti mortali per provare a completare una difesa senza tre centrali. Pane, Oliana e Regini sono out a meno di miracolosi recuperi dopo i recenti infortuni, il tecnico dovrebbe così affidarsi a una linea a quattro con Podda e Furno sugli esterni e Grosso e Nenci davanti ad Anacoura, nessuno dei quattro supera i 21 anni di età. Per fortuna del tecnico negli altri reparti le alternative non mancano, in mediana Raggio Garibaldi scalpita e si gioca il posto con Andreis, Parlanti e Sandri potrebbero tenersi il posto ma devono guardarsi da Troiano. Difficile che possa cambiare l'attacco reduce da tre gol con la Fermana, Candiano, doppietta con la Recanatese, dovrebbe sostenere la coppia Margiotta e Forte, entrambi in gol domenica scorsa.

Sestri Levante-Rimini: le scelte di Troise

Buone notizie per il Rimini che in vista del match recupera Gigli, Morra e Ubaldi, pronti al recupero anche Megelaitis e Semeraro. Fuori dai giochi Tofanari, Troise conferma il 4-3-3 con l'esperto Colombi in porta e in difesa il rientrante Gigli insieme a Pietrangeli come coppia entrale. In mediana vicino a Megelaitis ballottaggio tra Leoncini e Lombardi, mentre in attacco Morra sarà il centravanti e il pericolo pubblico numero uno visto che va a segno da quattro giornate consecutive, da cinque nelle ultime sei ed è arrivato a quota 6 marcature in totale in campionato.

Sestri Levante-Rimini, le probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Podda, Nenci, Grosso, Furno; Parlanti, Andreis, Sandri; Candiano; Forte, Margiotta

Rimini (4-3-3) Colombi, Lepri, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Langella, Megelaitis, Leoncini; Lamesta, Morra, Cernigoi

Sestri Levante-Rimini in diretta tv e streaming

La sfida tra Sestri Levante e Rimini sarà trasmessa in diretta tv da Sky al canale numero 253, per lo streaming saranno attivi la App Sky e Now TV, entrambi servizi a pagamento.