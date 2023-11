Sestri Levante, brutto stop con il Rimini

Sestri Levante e Rimini si sfidano a viso aperto nello scontro salvezza di Vercelli, campo di "casa" dei corsari, ma alla fine la spuntano i romagnoli grazie ad un gol negli ultimi minuti di gara. Un brutto ko per la classifica dei liguri che restano diciassettesimi a quota 12 punti e vedono allontanarsi proprio gli avversari di oggi che salgono a quindici appena fuori dalla zona playout.

Sestri Levante-Rimini 0-1, la cronaca

Barilari è in piena emergenza difesa, fuori dai giochi Pane, Oliana e Regini, giocano Grosso e Nenci, quarant'anni in due. Per il resto confermato il 4-3-1-2 che ha steso la Fermana con Raggio Garibaldi unica novità nel cuore della mediana, l'attacco è sempre formato da Forte e Margiotta con Candiano alle spalle.

Le due squadre si fronteggiano ad armi pari con alcune schermaglie già nei primi minuti ma senza particolari problemi per i due portieri. Alla mezz'ora la prima vera occasione del match la costruisce Margiotta che ci prova con un tiro a giro, Colombi guarda la sfera uscire di poco a lato. Poco dopo Candiano riceve un pallone al limite e "spara" ma la conclusione viene deviata da un difensore. Il Sestri ci prova ancora con Sandri ma il tiro finisce fuori, poi però rischia, è il 40' quando Lamesta fugge a destra e mette in mezzo per Morra che al volo non trova la porta.

La ripresa parte subito con una super parata di Anacoura che toglie fiato al grido di gioia di Lamesta deviando in angolo una conclusione che sembrava destinata nel sacco. La risposta dei corsari è nei due tiri di Parlanti e Andreis tra il 56' e il 57' che non creano però problemi a Colombi. La gara è vivace con continua ribaltamenti di fronte, Barilari e Troise si affrontano a viso aperto, un altro tentativo arriva così al 19' ma Anacoura è di nuovo sicuro nel bloccare la conclusione di Semeraro. Subito dopo tocca ai padroni di casa che insaccano la rete del vantaggio con Parlanti, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 71' altro miracolo di Anacoura che ferma il colpo a botta sicuro di Morra con una sola mano. Nel finale arriva la beffa, al 90' il Rimini passa grazie alla conclusone a fil di palo di Ubaldi, appena entrato, e si prende tre punti importanti in ottica salvezza

Sestri Levante-Rimini 0-1, il tabellino

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Podda, Nenci, Grosso, Furno; Parlanti, Raggo Garibaldi, Sandri (54' Andreis); Candiano; Margiotta (65' Gala), Forte (88' Busatto)

Rimini (4-3-3) Colombi, Lepri, Gigli, Pietrangeli, Semeraro; Langella, Megelaitis (76' Leoncini), Iacoponi (79' Delcarro); Lamesta, Morra (76' Ubaldi), Cernigoi (80' Capanni)

Note: Ammoniti: Sandri, Candiano, Ubaldi