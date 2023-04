Sestri Levante, è record di punti

Il Sestri Levante continua a macinare punti e vittorie. Domenica ha messo insieme il decimo successo consecutivo battendo il Vado che arrivava da nove vittorie in fila. La doppietta di Forte nella ripresa porta la formazione corsara, spinta da uno straordinadio pubblico a quota 81 punti in 32 partite, mai la società rossoblu era arrivata ad un punteggio così alto nella sua lunghissima storia.

Il record di punti è solo uno dei numeri che rende straordinaria questa stagione, il Sestri ha infatti il miglior attacco del campionato con 62 gol e la migliore difesa con 21 reti al passivo, in casa al Sivori, stadio che verrà riadattato in vista della promozione in Serie C, ha messo insieme 14 successi su 17 gare subendo solamente dieci reti, mentre in trasferta è arrivata solo una sconfitta. La serie di dieci giornate con vittoria consecutive, ancora aperta, non è la più lunga stagionale: tra il 10 ottobre e il 18 dicembre infatti la formazione ligure vinse ben 13 partite di fila.

Un ritmo forsennato, un dominio assoluto che porterà il Sestri Levante in Serie C, si aspetta solo la matematica per far scattare la festa visto che mancano solo cinque giornate, più il recupero del secondo tempo dela sfida con il Ligorna, e i punti di vantaggio sulla Sanremese sono dodici.