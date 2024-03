Sestri Levante, abbondanza per Barilari contro la Recanatese

La vittoria contro il Rimini ha rilanciato le ambizioni salvezza diretta del Sestri Levante. I corsari sono a meno due dall'Ancona e dalla Vis Pesaro e lunedì alle 20,45, ancora sul neutro di Vercelli, affrontano la Recanatese che ha un punto in meno dei liguri. E' uno scontro diretto a tutti gli effetti tra le due formazioni che hanno il budget minore dell'intero campionato, ma che grazie a tanta competenza sono in piena lotta per centrare l'obiettivo.

Sestri Levante-Recanatese, le ultime notizie su infortuni e squalificati

Il Sestri potrebbe arrivare alla sfida al gran completo, come sottolinea Il Secolo XIX di oggi, Barilari aspetta la rifinitura per capire se tutti potranno essere della gara e così dovrebbe essere viste che le squalifiche sono state scontate e non sembrano esserci problemi fisici da risolvere. Con tanta abbondanza il tecnico potrà fare le sue scelte e al momento due sono i dubbi, il modulo con il 4-2-3-1 che insidia il 4-3-3 e il regista con Sandri che potrebbe battere la concorrenza di Raggio Garibaldi.

Nella Recanatese, lanciata dopo le due vittorie nelle ultime tre gare, non ci sarà invece lo squalificato Marrone ed è rischio la presenza di Carpani che ha saltato l'ultima gara per un problema alla schiena. Per il resto tutti i disposizione con la coppia Melchiorri-Sbaffo da tenere particolarmente d'occhio.