Sestri Levante-Recanatese, probabili formazioni: due dubbi per Barilari

Novanta minuti di fuoco attendono il Sestri Levante che sul neutro di Vercelli sfida stasera alle 20,45 la Recanatese. I corsari sono diciassettesimi a 31 punti, gli avversari sono sotto di una lunghezza, chi vince sorpassa Ancona e Vis Pesaro ed esce dalla zona play out. Scontro diretto fondamentale quindi con il Sestri che arriva caricato dalla vittoria di Rimini e i toscani che nelle ultime tre hanno vinto due volte.

Sestri Levante-Recanatese, le scelte di Barilari

La formazione del Sestri è fatta per nove undicesimi, Barilari deve solo sciogliere due dubbi. Il primo è in mediana dove Sandri e Raggio Garibaldi si giocano un posto nel cuore del campo tra Parlanti e Candiano, il secondo è in attacco dove Fossati sfida Gala per una maglia nel tridente completato da Forte e Clemenza. Per il resto dentro i titolarissimi con Anacoura in porta e la coppia centrale Pane-Oliana a proteggerlo.

Sestri Levante-Recanatese, le scelte di Filippi

La Recanatese si presenterà al match con il 3-4-2-1 in cui l'attenzione di tutti sarà puntata sul duo offensivo composto da Sbaffo e Melchiorri, veterani del campionato e trascinatori della formazione, a completare l'attacco sarà Lipari. Per il resto Carpani e Raparo formeranno il duo in mezzo al campo, in difesa Shiba, Ferrante e Peretti davanti a Meli.

Sestri Levante-Recanatese, le probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Sandri, Candiano; Forte, Fossati, Clemenza

Recanatese (3-4-2-1) Meli, Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Carpani, Raparo, Longobardi; Lipari, Sbaffo; Melchiorri

Sestri Levante-Recanatese in diretta tv e streaming

La sfida tra Sestri Levante e Recanatese di questa sera alle 20,45 sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go e Now TV, tutti servizi a pagamento.