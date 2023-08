Sestri Levante, preso l'ex Samp Vasco Regini

Botto di mercato per il Sestri Levante che a settembre inizierà il campionato di Serie C dopo la splendida cavalcata promozione della scorsa stagione. Il presidente Risaliti fa sul serio e la società annuncia così il rinforzo per la difesa: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica il tesseramento di Vasco Regini. Il neo difensore corsaro, 33 anni il prossimo 9 settembre, proviene dal Rimini in Serie C. Cresciuto nelle giovanili del Cesena, nel 2007-08 è inserito nella rosa della prima squadra in Serie B ed esordisce il 1º marzo 2008 contro il Bologna. È la prima delle 7 partite nella sua prima stagione da professionista. In carriera, infatti, Regini ha collezionato 285 presenze con Sampdoria, Napoli, Spal e Parma in Serie A, Cesena, Empoli e Reggina in Serie B e Cesena, Foggia e Rimini in Serie C. A queste si aggiungono 20 partite di Coppa Italia e 1 di Europa League con la maglia della Sampdoria.

Regini ha inoltre vestito 22 volte la maglia della Nazionale: 5 presenze nell’Under 21, 13 nell’Under 20 e 4 nell’Italia B".

Vasco Regini al Sestri Levante

Un grande colpo di mercato che va a rinforzare una difesa che l'anno scorso è stata la meno battuta del campionato grazie alla coppia di centrali Oliana e Pane che ha protetto un portiere di assoluto valore come Anacoura. Le tre colonne sono state confermate e di sicuro Barilari farà ancora affidamento su di loro, ma l'innesto di Regini aggiunge di sicuro grande esperienza come si può notare dal suo curriculum. L'ex Sampdoria è un innesto di valore e non sarà l'unico in rosa ad avere vestito la maglia di una delle due genovesi in passato, a inizio mercato era stato infatti confermato l'ex Genoa Raggio Garibaldi, centrocampista che già la scorsa stagione è stato importante nell'ultimo scatto verso la promozione.