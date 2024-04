Sestri Levante, i giovani valgono oro: ricco premio in arrivo

Tra i tanti segreti della salvezza del Sestri Levante ci sono i giovani, Barilari ha affiancato ad alcuni calciatori esperti, Pane su tutti, un gruppo di ragazzi molto giovani che si sono dimostrati più che all'altezza della situazione. Un vanto per la società che la Lega Pro è pronto a premiare.

Il tesoretto dei giovani per il Sestri Levante

Spulciando i numeri della stagione del terzo campionato per importanza a livello nazionale si scopre che il Sestri Levante è quinto nella classifica che tiene conto dell'impiego dei giovani nel torneo. Meglio hanno fatto solo l'Albinoleffe, il Cesena, il Picerno e la Turris, tirando le somme quindi i corsari prendendo in considerazione solo il girone B sono secondi in questa speciale classifica dietro ai romagnoli promossi con pieno merito nella serie cadetta.

Puntare sui giovani ha garantito qualità in campo e porterà nelle casse del Sestri Levante un premio di oltre 381mila euro, più della metà dell'attuale budget totale per gli stipendi. Un bel tesoretto per iniziare a pensare alla seconda stagione di fila tra i professionisti.

I migliori giovani del Sestri Levante

Non è un caso quindi che il giocatore più utilizzato di questa stagione tra i rossoblu sia Parlanti (20 anni), già ceduto per la prossima estate alla Triestina, e capace di mettere insieme oltre 3000 minuti coprendo vari ruoli ed essendo uno dei migliori dell'intero campionato. Tenendo conto dei soli Under 23 sforano i 2500 minuti in campo il terzino sinistro Furno (21 anni), l'altro laterale difensivo Podda coetaneo del mancino. Si arrampica fino a 2016 minuti il centrocampista Mattia Sandri (23 anni) arrivato a stagione in corsa e fondamentale per la salvezza rossoblu.

A completare la lista dei giovani utilizzati ci sono l'attaccante Gala, 19 anni e 1676 minuti in campo, Luca Troiano, 23 anni e 1005 giri di lancette sul rettangolo verde e ancora Fossati, arrivato a gennaio e presente per 804 minuti a soli 20 anni, mentre Grosso e Omoregbe sono a quota 686 e 331 con carta d'identità che dice 21 e 20 anni. Da segnalare anche i 466 minuti di Andreis (22) e le tre apparizioni totali di Schirru (20) e Vaughn (20) oltre le due del secondo portiere Raspa entrato in campo al posto di Anacoura, infortunato, nelle ultime due partite.