Sestri Levante-Pontedera, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Canzi

Vacanze finite per il campionato di Serie C, domenica si torna in campo e il Sestri Levante riprende la marcia verso la salvezza affrontando alle 18,30 il Pontedera. Barilari vuole continuare la striscia positiva che lo vede imbattuto da tre turni, sul campo di Vercelli, con sfida ancora una volta a porte chiuse. Non sarà però facile perché gli avversari sono sesti in classifica e stanno attraversando un buon periodo nonostante l'ultima sconfitta interna con la Carrarese.

Sestri Levante-Pontedera, le scelte di Barilari

Nei liguri non ci sarà il capocannoniere Forte, espulso con l'Arezzo, al suo posto probabile la promozione a titolare di Gala che giocherà insieme a Candiano alle spalle di Margiotta. Per il resto solita sfida a tre per due maglie con Sandri, Raggio Garibaldi e Troiano a giocarsi i due posti vicino a Parlanti. In difesa la coppia Oliana-Pane a proteggere Anacoura.

Sestri Levante-Pontedera, le scelte di Canzi

Tra i toscani sempre out i lungodegenti Cerretti e Stancampiano, Canzi opterà per il solito 3-4-1-2 con Vivoli in porta e il terzetto davanti a lui formato da Espeche, Martinelli e Calvani. In mediana Ignacchiti sarà lo scudiero di Catanese, bomber della formazione con i suoi 6 gol. Non dovrebbe cambiare l'attacco con Ianesi alle spalle di Nicastro e Benedetti.

Sestri Levante-Pontedera, le probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-2-1) Anacoura, Podda, Pane, Oliana, Furno; Sandri, Raggio Garibaldi, Parlanti; Gala, Candiano; Margiotta

Pontedera (3-4-1-2) Vivoli, Calvani, Martinelli, Espeche; Perretta, Ignacchetti, Catanese, Angori; Ianesi; Benedetti, Nicastro

Sestri Levante-Pontedera, diretta tv e streaming

La sfida tra Sestri Levante e Pontedera sarà trasmessa in diretta tv da Sky al canale numero 254, mentre per lo streaming sarà attivo il servizio Now Tv.