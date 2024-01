Sestri Levante, il 2024 inizia male: sconfitta con il Pontedera

Inizia nel peggiore dei modi il 2024 del Sestri Levante che ancora una volta sul campo di Vercelli, si inchina per 2-0 al Pontedera. Un ko che complica la classifica dei corsari, ora terzultimi a quota 18 punti a più quattro sull'ultima posizione ma a meno tre dalla salvezza diretta.

Sestri Levante-Pontedera 0-2, la cronaca

Barilari lancia dal primo minuto Andreis e sostituisce lo squalificato Forte con Gala. Il Sestri parte bene, al 7' l'uscita a vuota di Ciocci regala una buona chance, la prima mezz'ora di gioco e rossoblu ma riemerge il problema del gol e al 32' Ianesi rischia di sfruttare al meglio la prima occasione ma il pallone sbatte sulla traversa, poi è Anacoura a fermare Perretta in due tempi.

Lo spartito della ripresa è ben diverso dal primo, i granata prendono possesso del pallone e si spostano stabilmente nella metà campo corsara con il risultato che al 22' Ianesi di testa batte Anacoura per lo 0-1. Otto minuti più tardi Benedetti è il primo ad arrivare sulla respinta di Anacoura e chiude il match con ampio anticipo. Non che il Sestri non provi almeno a riaprire il match ma prima Gala viene fermato in fuorigioco prima di aver messo la palla in rete e poi il gran tiro di Sandri sbatte sulla traversa.

Sestri Levante-Pontedera 0-2, il tabellino

Marcatori: 67' Ianesi, 75' Benedetti

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Raggio Garibaldi, Andreis (47' Sandri), Parlanti; Candiano, Margiotta, Gala

Pontedera (3-4-2-1) Ciocci, Espeche, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Ianesi, Delpupo (63' Benedetti); Selleri (64' Fossati)

Note: Ammoniti: Martinelli, Guidi