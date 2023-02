Sestri Levante, contro il Pont Donnaz per la settima meraviglia

La capolista va all'assalto di altri tre punti per continuare a correre veloce verso la Serie C. Il Sestri Levnate, primo nel girone A di Serie D con dieci punti di vantaggio sulla Sanremese, domani al Sivori ospita un Pont Donnaz in difficoltà che potrebbe essere la settima vittima di fila degli infermabili corsari.

Dopo il successo 3-1 in rimonta sul fanalino di coda Fossano grazie alla tripletta di Marquez, c'è in vista un altro scontro con una squadra decisamente alla portata. Il Pont Donnaz infatti si presenta al Sivori dopo cinque gare senza vittorie con due sconfitte nelle ultime tre contro il Bra e la Fezzanese. All'andata i liguri si imposero 2-0.

Gli ospiti però in trasferta sono un cliente pericoloso come dimostrano i sei risultati utili consecutivi con tre vittorie e tre pareggi compreso quello contro il Ligorna terzo. Insomma le insidie per la capolista ci sono e andranno superate puntando sulla grande qualità di una rosa che si sta dimostrando la più forte della categoria. Barilari dovrà fare a meno di Raggio Garibaldi non convocato per la sfida di domenica.