Sestri Levante, ennesima vittoria: al Sivori si arrende il Pont Donnaz

Settima vittoria di fila e Serie C sempre più vicina per il Sestri Levante che al Sivori oggi regola il Pont Donnaz mettendo la partita in ghiaccio dopo apena sedici minuti.

I rossoblu restano così al primo posto nel girone A di Serie D con tredici punti di vantaggio sulla Sanremese che oggi non ha concluso la sua gara contro il Chisola, quando infatti era sotto 2-1 la partita è stata sospesa per un problema muscolare dell'arbitro, i restanti 33 minuti si giocheranno quindi in data ancora da definire. La marcia straordinaria degli uomini di Barilari continua nel fortino di casa dove il tassametro sale fino a 12 successi, due pareggi e una sola sconfitta, praticamente la perfezione.

Come detto la gara dura praticamente solo un quarto d'ora, e se domenica scorsa era stato Marquez il mattatore contro il Fossano con una tripletta, oggi a prendersi la scena è Cominetti che entra subito in campo con il piede sull'acceleratore e segna la prima rete al 13' e la seconda al 16'. Per il Pont Donnaz, che in trasferta in questa stagione è sempre stato temibile per tutti, sono due reti che fanno diventare la già altissima montagna impossibile da scalare. Il sigillo sulla vittoria dei corsari ariva a dieci minuti dal termine con la solita rete di Marquez, giunto a quota 16 in campionato.

La prossima tappa del viaggio verso la promozione del Sestri Levante sarà domenica prossima con la trasferta in casa del Casale dei giovanissimo penultimo in classifica.