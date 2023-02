Sestri Levante-Pont Donnaz 3-0: parlano Barilari, Cominetti e Oliana

Altra vittoria, la settima di fila per il Sestri Levante che oggi batte 3-0 il Pont Donnaz dimostrandosi più forti sia dell'avversario che delle difficili condizioni atmosferiche. I tre punti valgono il più tredici in classifica sulla Sanremese che contro il Chisola perdeva 2-1 in casa quando la gara è stata fermata per l'infortunio dell'arbitro. I 33 minuti restanti si giocheranno in data ancora da definire ma per ora la classifica è tutta a favore del Sestri.

Sestri Levante-Levante Pont Donnaz 3-0: le parole dei protagonsti

Al termine della gara parla il tecnico del Sestri Levante Barilari ai social del club: "Sono molto soddisfatto, abbiamo giocato palla a terra anche in queste condizioni e siamo stati molto bravi per tutta la durata della gara anche nei momenti di difficoltà. Oggi non c'era Raggio Garibaldi, vedremo se riuscirà a recuperare per la sfida al Casale."

Mattaore della sfida Cominetti, autore di due gol: " Gara non facile per le condizioni atmosferiche, perché loro sono tosti e ben organizzati. Siamo una grande squadra e dobbiamo continuare così, non ci interessano gli altri"

Infine le dichiarazioni di Oliana "E'una domenica positiva, noi ovviamente pensiamo al nostro cammino, giornata dopo giornata senza guardare agli altri ma consapevoli che ogni domenica ci avviciniamo al nostro obiettivo"