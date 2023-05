Il Sestri Levante sfiderà il Pineto nella semifinale Scudetto

Mancano gli ultimi due passi per prendersi il titolo nazionale in Serie D per il Sestri Levante. I corsari hanno passato il girone playoff con Lumezzane e Legnago vincendo senza troppi problemi entrambe le gare e qualificandosi alle semifinali. Il prossimo avversario sarà il Pineto che nella seconda fase della stagione ha vinto con l'Arezzo e perso con il Giana Erminio riuscendo comunque a staccare il pass per il turno successivo.

Il Sestri Levate giocherà la prima gara in casa mercoledì 31 maggio alle 16 mentre la seconda si disputerà in Abruzzo alle 16 di domenica 4 giugno.

Durante la stagione regolare il Pineto ha chiuso il girone F di Serie D al primo posto staccando di cinque punti il Vigor Senigallia secondo e di dieci il Trastevere Calcio terzo. La formazione abruzzese ha avuto la miglior difesa con 21 reti al passivo e il secondo miglior attacco con 50 all'attivo. In totale ha perso solo quattro gare, vincendo ne21 su 34 e pareggiando le restanti nove. In casa il Pineto ha perso solo una partita in tutto il campionato vincendo 14 volte su 17, ottimo anche il ruolino di marcia in trasferta in cui a brillare è stata soprattutto la difesa con soli 8 gol subiti in 17 gare.