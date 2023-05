Sestri Levante, al Sivori arriva il Pineto

È tempo di tornare in campo per il Sestri Levante che domani sfiderà il Pineto nella gara di andata della semifinale Scudetto di Serie D, "coda" della stagione dilettantistica a cui partecipano le vincitrici di tutti e nove i gironi. Al Sivori alle 16 arriva una formazione in grande forma capace domenica scorsa di vincere la Coppa Italia di categoria e che adesso, dopo la promozione in Serie C, punta al triplete.

La partita non sarà l'unico evento importante in casa Sestri Levante, alle 21 ci saràò infatti l'assemblea dei soci, come annunciato sui canali social della società: "Convocata per mercoledì 31 maggio alle ore 21 l'assemblea dei soci dell’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 presso la sede sociale di via per Santa Vittoria 5 all’interno dello stadio Giuseppe Sivori.

All’ordine del giorno:

-adeguamento dello statuto societario alle norme previste per i club professionistici secondo i regolamenti della Lega Pro e nomina sindaco unico;

-ratifica della richiesta di recesso dei soci a seguito di dichiarazione scritta; proposta di aumento di capitale da 11.000 a 110.000 euro con possibilità di sottoscrizione da parte di terzi;

-vari ed eventuali"