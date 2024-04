Il Sestri Levante inciampa sul Pineto

Termina contro il Pineto la lunga striscia positiva del Sestri Levante. I corsari, reduci da quattro vittorie e un pareggio, perdono 2-0 a Vercelli contro l'altra neopromossa terribile del girone B di Serie C. La formazione ligure, priva di mezza difesa e con soli sette giocatori in panchina, resta comunque lontana sei punti dalla zona playout, anche se l'Ancona, attualmente sedicesimo, deve ancora giocare la gara di questo turno.

Sestri Levante-Pineto 0-2, la cronaca

Barilari senza Oliana, Grosso e Furno è costretto a ridisegnare la difesa con Matteucci titolare, rispetto alle recenti uscite c'è anche Raggio Garibaldi dall'inizio, in attacco tridente pesante con Fossati tra Forte e Clemenza. Non che ci sia molta scelta per il tecnico che deve rinunciare anche a Gala e ha solo sette giocatori in panchina.

La gara parte a ritmi lenti, poi si accende dopo venti minuti di studio ed è Valpolicelli a sfiorare il gol con la sua conclusione che viene deviata in angolo. I corsari però non stanno a guardare al 36' falliscono l'occasione del vantaggio con Fossati. Gol sbagliato, gol subito, recita una regola non scritta del calcio e così al 39' è il Pineto a passare con Marafini che di testa infila Anacoura.

Nella ripresa altra svolta nel match con il secondo cartellino giallo e l'espulsione di Teraschi, il Sestri ha così un uomo in più da sfruttare per quasi tutta la ripresa. Il problema è che i rossoblu non riescono a trovare il guizzo giusto e così la gara si trascina fino alla fine con il ko dei corsari che diventa ancora più netto dopo la rete ospite del 2-0 di Njambe (tap in dopo errore in contropiede di Manu) sei minuti dopo il novantesimo.

Sestri Levante-Pineto 0-2, gli highlights

Al termine della gara sul canale Youtube ufficiale della Lega Pro sarà disponibile il video con gli highlights e i gol del match che verrà poi inserito in questo articolo

Sestri Levante-Pineto, il tabellino

Marcatori: 39' Marafini, 51' Njambe

Sestri Levante (4-3-3): Anacoura; Podda (87' Andreis), Matteucci, Pane, Raggio Garibaldi (dal 10′ s.t. Vaughn), Sandri, Parlanti, Candiano, Clemenza, Fossati (1′ s.t. Omoregbe), Forte

Pineto (3-5-2): Tonti; Marafini (76' Della Quercia), De Santis, Ingrosso; Baggi, Lombardi (76' Manu), Amadio, Germinario, Sannipoli (1′ s.t. Teraschi); Volpicelli (73' Njambe), Gambale (67' Chakir).

Note: espulso Teraschi per doppia ammonizione; ammoniti Candiano, Sannipoli, Marafini, Vaughn, Germinario, Njambe, Andreis