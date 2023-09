Sestri Levante-Pescara, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Zeman

Festa finita ed è già tempo di tornare in campo per il Sestri Levante che sabato sera si è preso il derby con l'Entella e oggi alle 20,45 cerca un'altra impresa contro il Pescara di Zeman. La sfida si giocherà ancora una volta allo Stadio dei Marmi di Carrara in attesa che finiscano i lavori al Sivori, con data ancora non precisa e speranze che da gennaio il Sestri possa tornare a casa.

Buone notizie dall'infermeria per i corsari che dovrebbero ritrovare Andreis a centrocampo, anche se il mediano non dovrebbe partire titolare. Resta quindi solo il lungodegente D'Antoni in infermeria e così in attacco Barilari punterà ancora su Buscatto al centro del tridente con Gala e Candiano ai suoi fianchi, anche se le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Il tecnico dovrebbe confermare anche la scelta di Pane a destra in difesa con Regini e Oliana centrali davanti ad Anacoura.

Sarà ovviamente 4-3-3 per il Pescara che arriva al match da imbattuto con due vittorie contro Juventus Next Gen e Arezzo e un pareggio nel big match con il Perugia. Zeman ha solo due dubbi alla vigilia con Aloi che dovrebbe essere preferito a Tunov in mediana e Vergani in vantaggio su Tommasini nel tridente.

Sestri Levante-Pescara, probabili formazioni

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, 25 Franchini; Merola, Vergani, Cangiano. All. Zeman

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura; Pane, Oliana, Regini, Furno; Troiano, Raggio Garibaldi, Parlanti; Candiano, Busatto, Gala

Sestri Levante-Pescara in diretta tv e streaming

La sfida di questa sera tra Sestri Levante e Pescara sarà trasmessa in streaming su NOW TV, piattaforma su cui è possibile da quest'anno guardare tutte le partite di Serie C. Non è invece stato ancora comunicato se la gara sarà trasmessa anche in tv su qualche canale di Sky.