Sestri Levante, Candiano non basta: vince il Pescara

Il Sestri Levante non riesce nella seconda impresa nel giro di tre giorni. I corsari dopo la vittoria nel derby con l'Entella escono sconfitti 2-1 dalla gara contro un'altra big del campionato: il Pescara di Zeman. I liguri si inchinano nella ripresa e sono alla terza sconfitta in quattro giornate. Le prestazioni continuano a essere convincenti ma restano alcuni problemi da risolvere tra cui quello del gol, la squadra di Barilari gioca un buon calcio ma non riesce a essere cinica sotto porta.

Sestri Levante-Pescara 1-2, la cronaca

La sfida non inizia nel migliore dei modi per il Sestri Levante che al 9' va sotto, Pane interviene in area e per l'arbitro è rigore, dal dischetto va Cuppone, Anacoura respinge la massima punizione ma De Marco arriva prima di tutti e segna con un facile tap in. Per la squadra di Barilari sembra solo un incidente di percorso, i rossoblu infatti continuano a giocare e al 27' vanno vicini al pareggio con il solito stacco di testa di Pane, ma questa volta il capitano mette la palla di poco alta. E' il preludio all'1-1 che arriva al 43' di nuovo da calcio di rigore, Candiano va sul dischetto dopo il fischio per fallo su Raggio Garibaldi e riporta tutto in parità.

Nella ripresa Barilari sceglie Forte al posto di Busatto e la mossa sarebbe subito vincente se il neo entrato non si divorasse il vantaggio approfittando di un errore della difesa ospite. Passa un minuto e regalo dell'altra retroguardia a Cuppone, ma Anacoura ferma l'attaccante del Pescara. Al 58' il raddoppio ospite, è ancora De Marco a infilare in rete e riportare davanti i suoi. Il Sestri reagisce subito e si lancia in attacco creando problemi al Delfino soprattutto al 28' quando Plizzari è bravo su Gala e poi Forte colpisce l'esterno della rete. Nel finale brivido per il Sestri salvato da Oliana che respinge sulla linea la conclusione di Cangiano, è l'ultima occasione del match si chiude sul 2-1 per il Pescara.

Sestri Levante-Pescara 1-2: il tabellino

Reti: 9' De Marco, 43' Candiano (rig.), 58' De Marco

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Pane, Regini, Oliana, Furno; Candiano, Raggio Garibaldi, Troiano; Parlanti, Busatto (47' Forte), Gala (85' Cericola)

Pescara (4-3-3) Plizzari, Floriani (46' Pierno), Mesik, Pellacani (52' Brosco), Moruzzi; Aloi, De Marco (60' Tunjov), Dagasso; Masala (46' Merola), Cuppone, Cangiano

Ammoniti: Troiano, Aloi, Franchini