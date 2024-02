Sestri Levante-Perugia, in sei saltano la gara

E' caccia a un'altra impresa per il Sestri Levante. I corsari, che domenica sono stati i primi in stagione a violare il campo della Torres seconda della classe, venerdì alle 20,45 tornano in campo per affrontare il Perugia terzo in classifica e reduce da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Gli avversari sono lanciatissimi, ma Barilari proverà un altro colpaccio per continuare a restare fuori dalla zona play out e puntare alla salvezza diretta. Si giocherà a Vercelli con i tifosi allo stadio per la prima volta dopo alcune gare in cui le partite dei liguri sono state giocate nello stesso impianto ma a porte chiuse.

Sestri Levante-Perugia, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

In vista della sfida con il Perugia il Sestri perde Podda per squalifica. Il laterale difensivo è uno dei titolarissimi e per sostituirlo potrebbe essere spostato sulla fascia Matteucci, oppure Grosso, meno probabile il passaggio alla linea a tre. Per il resto rosa al completo se si esclude il lungodegente Riccardo D'Antoni, sfortunatissimo attaccante che continua la riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio di inizio stagione.

Sono molti di più i problemi per il Perugia che continua ad affrontare l'emergenza infortuni. Per il prossimo match non saranno ancora pronti i difensori Angella, Vulikic, entrambi centrali, e Bozzolan, terzino. Fuori dai giochi anche il centrocampista Bartolomei e gli attaccanti Vasquez e Matos. La buona notizia per gli ospiti è il ritorno di Ricci che potrebbe partire subito titolare.