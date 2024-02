Sestri Levante-Perugia, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Formisano

Il Sestri Levante venerdì sera alle 20,45 torna in campo a Vercelli, a porte aperte, per sfidare il Perugia. Dopo i tre punti conquistati in casa della Torres seconda della classe, ecco per i liguri il match contro il Grifone terzo in classifica e lanciatissimo nella rincorsa alle prime posizioni. Servirà un'altra grande impresa per provare a rimanere fuori dalla zona play out per i corsari che oggi hanno 25 punti e sarebbero salvi.

Sestri Levante-Perugia, le probabili formazioni

Barilari perde Podda per squalifica ma sorride per il rientro di Furno dopo lo stop del giudice sportivo. In difesa quindi possibile che possa giocare dall'inizio Matteucci, nessun dubbio sulla coppia centrale che sarà formata dalle colonne Pane e Oliana. In mediana possibile un po' di tunorver magari con Raggio Garibaldi dall'inizio al posto di Sandri. Possibile turno di stop anche per il capocanonniere Forte, il Sestri dopo il mercato ha molte più armi nel reparto offensivo, potrebbe per esempio partire dall'inizio il neoacquisto Clemenza, sfida a due invece per il ruolo di centravanti tra Margiotta e Fossati.

Nel Perugia Ricci è completamente recuperato anche se il tecnico ospite in conferenza stampa ha chiaramente detto che non ha i novanta minuti, probabile che inizi da titolare per poi uscire nella ripresa. Fuori dai giochi Vulikic, Bozzolan, Bartolomei, Vazquez e Matos, possibile qualche rotazione in vista del turno infrasettimanale.

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Matteucci, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Candiano; Omoregbe, Margiotta, Clemenza

Perugia (3-4-1-2) Lewis, Angella, Dell'Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Cancellieri; Ricci; Seghetti, Sylla

Sestri Levante-Perugia in diretta tv e streaming

La sfida di venerdì alle 20,45 tra Sestri Levante e Perugia sarà trassmessa in diretta tv su Sky al canle numero 255 mentre per lo streaming sarà attivo il doppio canale: Now TV e la App Sky Go.