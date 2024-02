Sestri Levante ammazzagrandi, battuto anche il Perugia

Adesso chiamatelo "ammazzagrandi", il Sestri Levante dopo aver violato il campo della Torres, seconda in classifica, vince anche con il Perugia. La formazione di Barilari batte 1-0 il Grifone terzo della classe e in grande ascesa con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Grazie a questi tre punti i corsari volano a 28 punti, a più tre sulla zona play out in attesa delle altre partite di questo turno.

Sestri Levante-Perugia 1-0, la cronaca

Barilari sostituisce lo squalificato Podda con Matteucci e rilancia Raggio Garibaldi in mezzo campo, il più atteso però è Clemenza, ultimo colpo di mercato, che fa il suo esordio dal primo minuto per chiudere il tridente con Forte e Fossati.

La gara inizia con un paio di scaramucce, prima Anacoura si distende sulla conclusione di Iannoni, poi Matteucci di testa alza sopra la traversa su azione da calcio d'angolo. Con il passare dei minuti la partita si incattivisce, volano cartellini gialli e al 34' arriva anche il rosso per Kouan che, già ammonito, reagisce alla trattenuta di Candiano e viene mandato anzitempo negli spogliatoi. Per il Sestri l'occasione è ghiotta e i padroni di casa cercano di approfittarne subito ma al 44' Fossati di testa su imbeccata di Forte colpisce la traversa e così il primo tempo finisce 0-0.

Nella ripresa i corsari spingono ancora sull'acceleratore, al 59' Forte ci prova, ma il tiro viene deviato in corner su cui svetta ancora Matteucci ma la palla finisce di nuovo fuori da poco. I tempi del gol ora sono maturi e a infilare la palla in rete al 67' è il neoentrato Sandri che appena dieci minuti dopo il suo ingresso in campo batte Adamonis con il mancino. La risposta degli ospiti è debole e si riassume tutta in un tiro fuori di Iannoni a dieci minuti al termine, i cambi nel frattempo spezzano il ritmo e il Sestri controlla fino a portare a casa la seconda grande impresa in una settimana. L'ultimo brivido della gara arriva al 91' quando Anacoura disinnesca il colpo di testa di Polizzi con una grande parata. Dopo la Torres, seconda in classifica, si inchina davanti ai corsari anche il Perugia terzo della classe.

Sestri Levante-Perugia 1-0, gli highlights

Il canale ufficiale della Lega Pro renderà visibili sul proprio canale ufficiale Youtube gli highlights della gara appena possibile. Il video verrà poi inserito anche in questo articolo.

Sestri Levante-Perugia 1-0, il tabellino

Marcatori: 67' Sandri

Sestri Levante (4-3-3): Anacoura; Matteucci (68' Andreis), Oliana, Pane, Furno (79' Regini); Parlanti, Raggio Garibaldi (57' Sandri), Candiano; Clemenza (79' Omoregbe), Fossati (68' Gala), Forte

Perugia (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Angella (79' Polizzi), Dell’Orco; Paz (85'Giunti), Iannoni, Torrasi (84' Cudrig), Cancellieri (64' Lewis); Kouan; Seghetti, Sylla (64' Lisa)

Note: ammoniti: Sylla, Omoregbe, Espulso Kouan per doppia ammonizione