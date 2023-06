Il Sestri Levante punta il colpaccio Pellizzer

La casa di Michele Pellizzer potrebbe essere ancora in Liguria. L'esperto difensore centrale, classe 1989, ha appena concluso la sua esperienza all'Entella dopo otto anni e ora, secondo Il Secolo XIX, sarebbe entrato nel mirino del neopromosso in C Sestri Levante. Il quotidiano spiega che ci sarebbero già stati dei contatti tra il giocatore e la società del presidente Risaliti per capire se l'affare sia possibile oppure no.

Pellizzer al Sestri Levante, si tenta il colpo grosso

Pellizzer darebbe al Sestri Levante quell'esperienza nel calcio professionistico che manca in buona parte al gruppo di Barilari. Il centrale infatti da undici anni a questa parte ha sempre giocato tra Serie B e C, collezionando 151 presenze con il Cittadella e poi 235 con l'Entella, quasi 400 partite giocate tra i professionisti, un bottino di tutto rispetto.

L'ex Virtus sarebbe l'uomo giusto da affiancare alla coppia difensiva della scorsa stagione Oliana-Pane, diga straordinaria di fronte ad Anacoura nell'annata appena conclusa in cui il capitano rossoblu è anche andato in doppia cifra di gol. Il duo sembra essere pronto al salto di categoria e con la guida di Pellizzer tutto sarebbe ancora più facile.