Sestri Levante, aprile è il mese della festa? il calendario

Dodici punti di vantaggio sulla Sanremese, il Sestri Levante vola ed è già scattato il conto alla rovescia per la festa promozione in Serie C, tanto che la società si sta muovendo per l'adeguamento del Sivori in vista del prossimo campionato. Manca la matematica e poco altro, perché i corsari sono in pieno filotto di vittorie e a sei giornate dalla fine sembrano praticamente irraggiungibili.

Il calendario di aprile delle partite del Sestri Levante

Sei giornate e mezzo in realtà perché l'11 aprile i rossoblu affronteranno il Ligorna per concludere la gara di Genova fermata per l'infortunio dell'arbitro proprio a inizio ripresa. La corsa verso la promozione inizierà domenica prossima alle 15 contro il pericolosissimo Vado reduce da nove vittorie di fila. Quattro giorni dopo il match contro il Gozzano non sarà di certo semplice perché gli avvesari sono ancora in lotta per i playoff. Il 16 aprile il Sestri affronterà invece lo Stresa Vergate, mentre il 23, se il distacco dalla Sanremese dovesse rimanere questo, potrebbe essere davvero il giorno della festa per il ritorno in Serie C a cui parteciperebbe da avversario la Fezzanese.

Le ultime due giornate del campionato vedranno i corsari sfidare il 30 aprile il Bra e il 7 maggio il Borgoseia, altri due match ball, ma se la squadra di Barilari dovesse continuare con questo ritmo infernale le sfide di fine campionato serviranno solo come passerella per i nuovo campioni del girone A di Serie D.