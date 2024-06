Sestri Levante, Oliana corteggiato anche in Serie B

La prima stagione tra i professionisti di Filippo Oliana è stata un grande successo. A 24 anni il centrale difensivo si è approcciato alla Serie C con la maglia del Sestri Levante, e dopo la stagione da sogno che ha visto i corsari vince tra i Dilettanti si è confermato anche a questo livello. Anzi a dire il vero ha spiccato proprio il volo come confermato dai tanti elogi dell'ex tecnico rossoblu Barilari.

Tutti vogliono Filippo Oliana

Le sue prestazioni sono state sempre ottime, Oliana è un difensore completo, bravo in marcatura e anche in fase di costruzione inoltre può giocare, con risultati splendidi, sia a tre che a quattro. In tanti gli hanno messo gli occhi addosso, lo vogliono alcune big di Serie C e soprattutto è pronta fargli spiccare il volo la Carrarese.

I toscani sono appena stati promossi in Serie B dopo la vittoria con il Vicenza nella finale playoff e stanno cercando di strappare al Sestri il suo pilastro difensivo. Ovviamente l'occasione sarebbe ghiottissima per questo ragazzo che merita grandi palcoscenici, e difficilmente i corsari si impunteranno, anche se l'accordo per il trasferimento in Toscana non sarebbe ancora stato trovato.