Il Sestri Levante ha scelto il nuovo allenatore

Il dopo Fossati sarà Enrico Barillari. Il Sestri Levante cambia allenatore e promuove il mister che bene ha fatto nella Juniores. Il progetto dei rossoblu è chiaro da tempo, puntar forte sui suoi giovani e così la scelta ricalca perfettamente questa strada. Fossati aveva già comunicato alla società la sua decisone di ripartire da un'altra squadra dopo aver chiuso il campionato a metà classifica salvando senza nessun problema i rossoblu.

La scelta del nuovo allenatore arriva con un comunicato ufficiale: "L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica che Enrico Barilari è il nuovo allenatore della prima squadra per l'annata 2022-23, la 42esima stagione in Serie D nella storia del nostro glorioso club . Il tecnico originario di Levanto subentra a Fabio Fossati a cui vanno tutti i nostri più sinceri ringraziamenti per quello che ha fatto a Sestri Levante. Barilari ha allenato per due stagioni la Juniores Nazionale corsara con cui quest'anno ha vinto il campionato approdando così alla fase nazionale che inizierà il prossimo 8 giugno. In precedenza ha allenato la Juniores Nazionale della Lavagnese e per otto anni nel settore giovanile dello Spezia. Vice allenatore sarà Luca Galimberti, già tecnico degli Allievi del Sestri Levante in questa stagione".