Sestri Levante in lutto, addio al Presidente onorario Gianelli

E' una giornata triste per il Sestri Levante, i corsari perdono il Presidente Onorario Michele Gianelli, scomparso all'età di 91 anni, la nomina era arrivata nel 2019.

Il cordoglio del Sestri Levante per Michele Gianelli

In una nota aparsa anche sui social ufficiali del club i corsari hanno voluto ricordarlo: "L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 esprime profondo cordoglio per la scomparsa del nostro presidente onorario, Michele Gianelli.

Tifoso corsaro fin dalla tenera età e dirigente dell'Unione dai primi anni '60, è mancato questa mattina all'età di 91 anni.

Gianelli assunse la carica di vice presidente del Sestri Levante durante la presidenza di Antonio Muzio tra gli anni '80 e '90 e nella stagione 2011-12 con Mario Arioni.

Nel 2019 venne nominato presidente onorario da Stefano Risaliti.

Tutta l'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 e i suoi tifosi si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore".