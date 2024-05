Sestri Levante in lutto, addio a Enrico Scotto portiere dei record

Il Sestri Levante saluta uno dei portieri più forti che abbiano mai difeso i pali rossoblu e lo ricorda con un post sui social: "L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 piange la scomparsa di uno dei suoi figli prediletti. Enrico Scotto, uno dei portieri più forti della storia corsara, è mancato oggi a 85 anni.

Scotto difese la porta rossoblu nel corso di tutti gli anni '60 e all'inizio degli anni '70.



Grande personalità, agilità e tempestività. Anche spericolato se necessario. Nella stagione 1970-'71 la sua porta rimase inviolata per 900 minuti, parò 11 rigori e subì solo 10 reti. L'intera dirigenza, la squadra, lo staff tecnico e i tifosi dell'Unione si stringono attorno alla famiglia, in particolar modo al figlio di Enrico, Andrea Scotto, ex centrocampista del Sestri Levante negli anni '90. Il rosario sarà recitato domani, lunedì 6 maggio, alle ore 19:15 nella nuova Cappella di via Parma a Caperana.

I funerali avranno luogo mercoledì 8 maggio alle ore 10 nella chiesa di Santa Margherita a Caperana

Ciao Enrico.

E grazie per averci difeso da qualunque cosa".