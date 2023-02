Sestri Levante, Marquez all'assalto del trono dei bomber

La capolista Sestri Levante continua la sua marcia trionfale verso la promozione in Serie C. I rossoblu sono arrivati alla sesta vittoria consecutiva, utile per mantenere a dieci punti di distanza la Sanremese, unica squadra che può ancora insidiare i corsari.

Sestri Levante, Marquez e il titolo di capocannoniere

Nella formazione di Barilari sono tanti i giocatori a brillare ma domenica scorsa la scena se l'è presa tutta Facundo Marquez, bomber del Sestri che contro il Fossano ha segnato le tre reti con cui la squadra ha ribaltato l'iniziale svantaggio. Per l'attaccante l'ennesima giornata trionfale in una stagione in cui è arrivato a quota 15 in campionato alle spalle del solo Di Renzo del Vado che attualmente è a 16 reti segnate.

Il duello tornerà già nella prossima giornata e Marquez punta al sorpasso dopo le quattro reti negli ultimi due turni che hanno chiuso un ciclo senza troppi acuti, solo una rete nelle precedenti otto presenze. Una frenata arrivata dopo un girone d'adata superlativo con dieci reti di cui cinque nelle prime sei giornate. Da notare come Marquez ha segnato per la prima volta contro il Fossano più di un gol a partita e oltre alle reti va aggiunto anche un buon bottino cinque assist.